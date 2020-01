Tutto gioca a favore della Roma a poche ore dalla sfida di campionato contro il Torino, all'Olimpico. I giallorossi sono in striscia utile da sette turni consecutivi, considerando tutte le competizioni, i granata invece, nelle gare in trasferta, hanno un tasso di sconfitte pari al 50%, con quattro ko in otto partite. In più la squadra di Fonseca ha dalla sua gli scontri diretti, avendo vinto le ultime tre sfide con i rivali di domenica. Tutti questi fattori, passati al vaglio degli analisti 888sport.it, si tramutano in un ampio vantaggio concesso alla Roma nelle quote sul prossimo match: il segno «1» è dato a 1,50, si va a 4,40 per il pareggio mentre la proposta più alta, va da sé, è per il colpo dei granata, dato a 6,50. Passando la parola agli scommettitori il risultato non cambia: anche nei flussi di gioco la Roma è predominante, tre puntate su quattro (il 75%) sono finite sulla sua vittoria, lasciando al Toro le briciole, con appena il 15% delle scommesse. C'è un'altra indicazione che arriva dai precedenti più recenti tra Roma e Torino: le ultime tre gare all'Olimpico sono finite tutte in Over, ossia con almeno tre gol segnati. Un'ipotesi che, ripetuta ancora, pagherebbe 1,58.