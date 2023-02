Dopo la sconfitta incontro il, laritrova il campionato e ospita ilall’Olimpico, nel match che chiude la domenica di Serie A. La squadra di, al momento quinta a quota 41 punti, potrebbe proiettarsi al quarto posto in solitaria con un successo, scavalcando la Lazio.I giallorossi sono reduci dal pareggio contro il Lecce e dalla sconfitta nell’andata degli ottavi. Dall’altra parte il Verona è terzultimo e reduce dalla vittoria contro la, ma ha un disperato bisogno dei tre punti per non perdere contatto con la zona salvezza.Tra le 19 squadre affrontate almenosolo contro il Bari (15%) la Roma ha una percentuale di sconfitte più bassa che col Verona: la Roma è imbattuta da 25 partite interne con il Verona in(19 vittorie, 6 pareggi). Curiosità su: con 8 gol e 6 assist in 16 presenze, la Joya è a una sola partecipazione dall’eguagliare(15, 10 reti e cinque passaggi vincenti in 29 partite).