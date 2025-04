Roma-Verona LIVE, le formazioni ufficiali: Baldanzi e Soulé titolari, la scelta su Dovbyk

AFP via Getty Images

Dopo due pareggi in due scontri diretti contro Juventus e Lazio, la rincorsa dellaalla Champions League passa dalla gara interna col, in cerca di punti utili per allontanarsi dagli ultimi posti. Ranieri, che ha ammesso che per raggiungere l'obiettivo più alto serve che qualcuno davanti rallenti, è chiamato a battere i gialloblù di Zanetti per poi sedersi e guardare le partite di Pasqua e Pasquetta sperando in qualche passo falso delle concorrenti.

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri.Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All. Zanetti.