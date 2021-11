Non procede nel migliore dei modi la “cura” Mourinho per i giallorossi alla ricerca di un ritorno in Champions League dopo l’ultima esperienza della stagione 2018-19. Nonostante la Roma sia attualmente quarta in classifica, a pari merito con l’Atalanta, per gli esperti è molto difficile una conferma nella top-4 a fine campionato. La vittoria finale dei giallorossi attualmente si gioca a 30, sesta nella griglia di partenza. Davanti si trovano le due capoliste Napoli, in quota a 2,50 e Milan, proposta a 2,70, l’Inter, terza della classe e alla ricerca della conferma dello scudetto, a 3,35. Per i bookie avanti anche l’Atalanta del Gasp che viaggia 13 volte la posta e anche la Juventus di Allegri, in forte crisi dopo la quarta sconfitta rimediata nelle prime undici giornati, offerta a 18.