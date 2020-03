Se il campionato di Serie A non dovesse ripartire per i club dila situazione economica si farebbe estremamente preoccupante. Sì perchè se nell'ultimo anno il fatturato dell'intero movimento è cresciuto sono aumentate ancor più le spese che per il sistema di oggi appaiono fuori controllo. Nell'inchiesta pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, che ha analizzato i bilanci dei 20 club di Serie A i numeri confermano l'estrema necessità da parte delle società della massima serie sia che il campionato ricominci, sia di interventi diretti a sostegno dell'impresa.Nel 2018-19con un incremento di circa 500 milioni rispetto ai soli 300 milioni dial netto delle plusvalenze. Il dato che più preoccupa è però l'incremento deia cui i club di A hanno ceduto in anticipo gli incassi previsti dai diritti tv per avere flusso di cassa.Se gli, soprattutto grazie a diritti tv, introiti uefa e dal boom di Inter e Juve anche dal punto di vista commerciale, il "tesoretto" accumulato, riporta la rosea, è tuttocon gliche sono addirittura cresciuti di quasi 300 milioni (1.756 milioni annui) e glidel costo storico dei calciatori di almeno 100 (787 milioni annui). Costi monstre a cui i club hanno tendenzialmente postocon numeroseinterne ed estere.Tutto il calcio in Europa è nella stessa situazione, ma non sarà semplice uscirne. In Serie A hanno chiuso in attuivo gli ultimi bilanci soltanto 5 club su 20 e si tratta di+29,2,+24,+12,1.+8,1 e+1,2 mentre solo 3 club (Cagliari, Napoli e Torino) non hanno debiti bancari. In questo scenario i club "in vendita come Sampdoria e Roma" rischiano di dover sperare nella chiusura delle trattative in tempi brevi o, purtroppo, si ritroveranno, ancora una volta, costrette a ricercare in un mercato privo di denaro plusvalenze che generino flussi di cassa.