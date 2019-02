Milan quarto, Atalanta quinta a un solo punto di distanza: il match di domani sera a Bergamo non può che essere uno spareggio Champions. Entrambe in salute le squadre, ma le quote Stanleybet puntano sul sorpasso dei ragazzi di Gasperini: il segno «1» è a 2,05, il «2» rossonero viaggia a 3,65. Gli ultimi due confronti all'Atleti Azzurri d'Italia sono finiti 1-1: il pari stavolta è a 3,35, un altro 1-1 vale 6 volte la giocata. L'Atalanta è una macchina da gol: nelle ultime cinque partite (quattro vittorie e un pareggio) ne ha segnati ben 17. Il Milan però ne ha incassata solo una nelle ultime quattro gare. Due tendenze che generano una scelta prudente sull'alternativa Under-Over (rispettivamente a 1,90 e 1,80). Grande sfida ai vertici della classifica cannonieri tra Zapata e Piatek. Anche in questo caso gli analisti lasciano le quote sul filo: il gol vale 2,00 per entrambi.