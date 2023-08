Arrigo Sacchi ha parlato del campionato che parte oggi a Sportmediaset. “La Juventus ha un grande vantaggio: non fa le coppe. Sono già 10 punti in più. All’Inter manca qualche cosa. Il Milan ha cambiato molto, forse anche troppo? Dovremo vedere. Il Napoli bisogna vedere. Ci sono tre componenti nel calcio che non costano nulla: un elevato spirito di squadra, una fortissima motivazione e un gioco. Se il Napoli farà queste tre cose può ripetersi, altrimenti no“.