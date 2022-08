Nel 2021, Bologna e Salernitana si sono affrontati in Emilia alla primissima giornata di Serie A, con i granata sconfitti di misura al loro ritorno nel massimo campionato. A un anno di distanza da quel 3-2, i granata arrivano al Dall’Ara con più consapevolezza e soprattutto con 4 punti conquistati nelle prime tre gare stagionali. I rossoblù, che invece di punti ne hanno soltanto uno, sono però favoriti secondo i bookmaker: il successo dei padroni di casa, riporta Agipronews, è dato a 1,87, mentre si gioca a 1,90. Alta, invece, la quota del «2», che oscilla tra 3,95 e 4,35. Poco più basso il segno «X», fra 3,50 e 3,55. Il Goal è nettamente avanti a 1,68, mentre il No Goal è proposto a 2,14. In pole anche l’Over, a 1,75, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,98. Per quanto riguarda il risultato esatto, avanti l’1-1 la cui quota è a 6,50, seguito dall’1-0 offerto a 7,50.