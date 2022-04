Persa l’ennesima occasione in casa contro il Torino, la Salernitana vede sempre più di vicino il ritorno in serie cadetta. Gi uomini di mister Nicola, mai vincente dal suo arrivo in panchina a febbraio, sono attualmente ultimi in classifica, distanti nove punti dalla quota salvezza – con due gare però da recuperare – e non possono permettersi perdere altre chance, anche in una gara sulla carta proibitiva come quella di domenica pomeriggio allo Stadio Olimpico contro la Roma. I giallorossi sono invece reduci dalla sconfitta nel finale contro il Bodo Glimt e in attesa del ritorno in casa di giovedì prossimo vogliono allungare la striscia aperta in campionato di dieci risultati utili consecutivi, circostanza molto probabile per i betting analyst it che offrono il segno «1» in quota a 1,26 contro il 12 della vittoria granata. Alta anche la quota per il pareggio, fissata a 6,10. La Roma nelle ultime partite ha trovato grande solidità difensiva con Rui Patricio, al pari di Handanovic, diventato il portiere con più porte imbattute in Serie A, ben tredici. Ipotesi probabile anche contro il peggior attacco della massima serie: per i bookie avanti il No Goal 1 ,72 nei confronti del Goal offerto da 888 a 2,07. Per quanto riguarda il risultato finale è favorito il 2-0 a 6,40. Sale a 17 volte la posta un pari a reti bianche mentre si gioca a 26 un successo ospite per 1-2, stesso punteggio dell’ultima vittoria della Salernitana al “Bentegodi” contro il Verona dello scorso 9 gennaio.