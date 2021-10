Due sfide importanti, che a oggi mettono in palio punti importanti per la salvezza. Si parte alle 15 con la prima Salernitana di Colantuono, che in settimana ha preso il posto dell'esonerato Castori, di scena contro l'Empoli di Andreazzoli, nel weekend scorso sconfitta 4-1 dall'Atalanta. L'obiettivo per la Salernitana è lasciare l'ultimo posto, per i toscani la possibilità di confermare il buon inizio di stagione. Alle 18 il Sassuolo, ancora privo di Boga, se la vedrà contro il Venezia, che lunedì scorso ha centrato contro la Fiorentina il secondo successo in campionato. Zanetti senza Vacca, Johnsen e Aramu, in avanti spazio ad Henry con l'ex Kyine.



Salernitana-Empoli, ore 15

Tv: Dazn



Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gagliolo, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy.



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.





Sassuolo-Venezia, ore 18

Tv: Dazn



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.



Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu, Okereke, Henry, Kyine.​