Salernitana-Empoli, la MOVIOLA: netto rigore su Fazzini

Di seguito, tutti gli episodi da moviola dell'anticipo del venerdì sera tra Salernitana-Empoli.



SALERNITANA – EMPOLI Venerdì 09/02 h.20.45



MARIANI

DI IORIO – PALERMO

IV: ZUFFERLI

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA



87' - RIGORE PER L'EMPOLI - Giocata di Fazzini su Pellegrino che lo stende in piena area: Mariani indica il dischetto, come confermato da un rapido check del VAR