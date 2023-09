Calcio no stop. Dopo la settimana di coppe europee, ricomincia subito lacon il programma dellache prende il via oggicon l'anticipo dell'Arechi di Salerno tra ladi Pauloe ildi Eusebio, due squadre con l'umore decisamente agli opposti: i ciociari infatti sono reduci da tre risultati utili di fila, dopo il ko all'esordio contro il Napoli, grazie alle vittorie contro Atalanta e Sassuolo e al pari con l'Udinese, con 6 gol realizzati e 3 subiti, e vincendo oggi si porterebbero clamorosamente al secondo posto provvisorio, al pari della Juventus, scenario totalmente inaspettato a inizio stagione; dall'altra parte invece i campani, solo due punti finora frutto di due pari e due ko di fila, che valgono al momento il penultimo posto in classifica. I padroni di casa devono dare una risposta ai propri tifosi per evitare la contestazione, gli ospiti sognano: Sousa non può contare su Dia, ancora fermo ai box dopo la querelle legata al suo addio mancato e all'infortunio patito in nazionale, mentre Di Francesco punta ancora su Cheddira.Salernitana e Frosinone non si sono mai affrontate in Serie A, ma vantano ben 12 incroci in Serie B, con un bilancio in totale equilibrio (quattro vittorie ciascuna e quattro pareggi). La Salernitana ha sempre trovato il gol nei sei precedenti casalinghi di Serie B giocati contro il Frosinone (2V, 2N, 2P) e nell’ultimo in ordine di tempo ha vinto 1-0: il 5 aprile 2021, con rete decisiva di Emanuele Pio Cicerelli. La Salernitana ha perso nelle ultime due giornate di campionato senza trovare la via del gol: non arriva a tre sconfitte di fila in Serie A senza segnare da febbraio; la squadra campana inoltre nelle ultime sette partite di campionato ha incassato 14 reti, esattamente due di media a match. Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare di Serie A (2V, 1N) e potrebbe centrare quattro partite di fila senza perdere per la seconda volta nella competizione (la prima tra ottobre e novembre 2018). Prima del Frosinone, l’ultima neopromossa a raccogliere almeno sette punti nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A era stata il Livorno (2013/14); in caso di vittoria in questa gara la squadra ciociara si porterebbe a 10: l’ultima neopromossa in grado di arrivare in doppia cifra di punti raccolti nei primi cinque turni è stata la Sampdoria (11 nel 2012/13). Solo Genoa (24) e Verona (35) hanno effettuato meno tiri della Salernitana (37) in questi primi quattro turni di campionato: una media di 9.25 a match; i campani avevano chiuso la Serie A 2022/23 con 10.08 tiri di media. Il Frosinone è la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A (quattro su sette, il 57%, seconda miglior percentuale dopo il Genoa, che con tre su quattro è al 75%). La squadra di Di Francesco, tra l’altro, è una delle cinque che non hanno ancora subito gol da fermo in questo campionato. Dall’inizio dello scorso campionato, nelle sette gare di Serie A senza Boulaye Dia la Salernitana ha viaggiato a 0.9 punti di media a match, segnando 0.9 gol a partita, medie che nelle 35 partite con l’attaccante senegalese in campo si alzano a 1.1 punti a match e 1.3 gol a match. Luca Mazzitelli ha già segnato in questo campionato (quattro presenze) il doppio dei gol (2 vs 1) messi a referto nelle sue prime 49 partite in Serie A; il capitano del Frosinone è andato a segno in due degli ultimi tre incroci con la Salernitana in Serie B (nel febbraio 2021 con la maglia del Pisa e nel giugno 2020 con la maglia dell’Entella). Stefano Turati è il secondo portiere con più parate all’attivo in questo campionato (16, dietro solo alle 18 di Montipò), pur avendo giocato tre gare su quattro. Tra i portieri con almeno tre presenze in questo torneo è uno dei cinque con una percentuale di parate superiore al 75% (76.2% per lui), insieme a Sommer, Musso, Montipò e Falcone.Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral.Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Caso.