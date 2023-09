Si conclude il sabato che ha aperto la settima giornata di Serie A. Dopo la sonora vittoria del Napoli contro il Lecce e il risultato del Milan contro la Lazio, l’Inter di Simone Inzaghi riparte dallo stadio Arechi di Salerno, dove ad attenderla c’è la Salernitana di Paulo Sousa. La formazione nerazzurra, dopo il ko subito tra le mura amiche per mano del Sassuolo, vuole subito rispondere colpo su colpo alle sue avversarie, ripartendo dai cinque successi consecutivi (con un solo gol subito all’attivo) nelle prime cinque giornate di campionato. Inter che varia nei suoi undici, visto anche l’impegno infrasettimanale contro il Benfica in Champions League. I campani, tuttavia, non saranno un cliente semplice e vorranno trovare la chiave di volta della loro stagione, ancora priva di affermazioni nella casella delle vittorie. Tre punti in classifica, frutto di tre pareggi: Sousa è chiamato a invertire il trend per non ritrovarsi immediatamente immischiato nella lotta per non retrocedere.



I PRECEDENTI – Sono otto le sfide in Serie A tra Inter e Salernitana: i nerazzurri hanno ottenuti cinque successi – tre dei quali nelle ultime due stagioni – mentre i campani sono a quota a due. Il quadro è completato dal pareggio per 1-1 nella sfida dell’Arechi della scorsa stagione.