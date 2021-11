Archiviata la sconfitta in casa contro l’Atalanta, la Juventus di Massimiliano Allegri si rituffa nella rincorsa al quarto posto con la trasferta contro la Salernitana. Un match che, per gli analisti, vede gli ospiti nettamente favoriti con la vittoria della Juventus che vale 1.35 la posta mentre il colpo granata è a quota 8.50 con il segno x è a 5.20. La Juventus torna a Salerno dopo 22 anni: l’ultima volta furono i padroni di casa a festeggiare con il successo per 1-0 firmato Di Vaio, un risultato che ripetuto stavolta pagherebbbe 22.72 la posta, mentre la vittoria di misura dei bianconeri è data a 7.60. Attesa, infine, una sfida ricca di gol con l’Over 2.5 a quota 1,64 mentre l’Under 2.5 vale 2,12 volta la posta.