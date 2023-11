Torna in scena la Serie A. La 13ª giornata parte alle ore 15 con Salernitana-Lazio. I campani di Filippo Inzaghi, una delle sole due squadre nei primi cinque campionati europei a non avere ancora vinto una partita in stagione, vogliono cambiare marcia e dare una svolta alla loro annata, che li trova all’ultimo posto in classifica con soli 5 punti. Dall’altra parte, i biancocelesti di Maurizio Sarri affrontano un periodo negativo in campionato, dove arrivano da un pareggio e una sconfitta. Alla vigilia di un match fondamentale in Champions League (contro il Celtic), i capitolini devono invertire il trend: un solo successo nei 4 precedenti incontri prima di una sfida europea.



I PRECEDENTI – Lo stadio Arechi ha visto in totale undici precedenti tra le due formazioni. Al momento, leggero vantaggio in favore dei biancocelesti: 6 vittorie a 5, con zero pareggi. In totale, sono state giocate 5 partite in Serie A: due le vittorie della Lazio, l'ultima per 0-2 lo scorso 19 febbraio.