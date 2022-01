Quella tra Salernitana e Lazio sarà una sfida speciale per Claudio Lotito, attuale presidente biancoceleste ma per molti anni proprietario anche della squadra campana che grazie a lui ha ritrovato la Serie A. Proprio i granata, dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Verona, hanno rilanciato le loro possibilità di salvezza e sperano nel colpo interno contro gli uomini di Sarri per cercare di abbandonare l’ultimo posto. I betting analyst però vedono nettamente avanti il segno «2», a 1,45, contro il 6,85 degli uomini di Colantuono. Alta anche la quota del pari offerta a 4,40. Entrambe le squadre stanno palesando in questa stagione evidenti problemi difensivi e i tanti gol subiti fanno propendere i bookie per l’Over 2.5 proposto a 1,65 rispetto all’Under 2.5 fissato a 2,10. Per quanto riguarda il risultato esatto una vittoria esterna per 0-3 si gioca a 10,50, vale invece 17,50 volte la posta il 2-2 mentre sale a 21,50 il successo 2-1 per Djuric e compagni. Proprio l’ariete bosniaco cerca il bis dopo la rete contro il Verona, in quota a 4, mentre Sarri si affida al solito Ciro Immobile, già a segno in entrambe le gare del 2022 e la rincorsa di Dusan Vlahovic per il trono di re dei bomber, è proposto a 1,65 come marcatore nel match dell’Arechi.