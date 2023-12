Prosegue la 17ª giornata di Serie A. Alle ore 20.45, allo stadio Arechi di Salerno, il Milan di Stefano Pioli viene ospitato dalla Salernitana, allenata da un grande ex rossonero come Filippo Inzaghi. Il Diavolo, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, arrivano dall’ottimo successo in casa per 3-0 contro il Monza. Dall’altra parte, i campani, ultimi in classifica, sono alla ricerca di una vittoria che manca dal 25 novembre (2-1 contro la Lazio). Clima teso e di forte contestazione che il presidente Iervolino ha provato a raffreddare con il ritorno di Walter Sabatini, in qualità di direttore generale.