Salernitana e Monza sono entrambe a sette punti dall'obiettivo, ma lo stato d'animo è diametralmente opposto: sia nei risultati, dato che i campani sono stati demoliti a San Siro per 4-0 dall'Inter e i brianzoli hanno battuto in casa 4-2 il Milan all'ultima uscita, sia per la situazione di classifica. Gli uomini di Liverani sono ultimi a -7 dal quartultimo posto, quelli di Palladino tranquilli a metà classifica, con la zona Europa che dista anch'essa 7 lunghezze. Chi vince, in soldoni, tiene accesa una fiammella e aperta una porticina verso il traguardo successivo.



I padroni di casa rinunciano inizialmente a Dia, protagonista di episodi di nervosismo con i tifosi in settimana, affidandosi a Coulibaly (anche lui coinvolto, ma titolare)-Basic in mediana e al nuovo acquisto Weissman di punta, sostenuto dai soliti Kastanos e Candreva. Difesa guidata dall'esperienza di Ochoa tra i pali e Manolas al centro. Per il Monza, rientro-lampo del portiere Di Gregorio e conferma per Djuric in avanti, supportato da Carboni-Colpani-Mota.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SALERNITANA: Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos, Weissman.



MONZA: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani; Carboni, Mota; Djuric.