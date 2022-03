La Salernitana manca ancora una volta l’appuntamento con la vittoria e vede sempre più vicino lo spettro della retrocessione. I campani escono sconfitti per 2-0 dalla trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juventus e per i betting analyst restano i primi indiziati per un ritorno in Serie B in quota a 1,08. Arriva un’altra sconfitta anche per il Venezia, battuta in casa dalla Sampdoria in un delicato match salvezza e ora penultima in classifica: un’eventuale retrocessione dei lagunari si gioca a 1,30 alla pari del Genoa, al primo successo casalingo della stagione, che grazie a questa vittoria aggancia proprio il Venezia a quota 22. Sale a 2,70 il Cagliari di Mazzarri, giunto alla terza sconfitta consecutiva ancora senza reti, ma attualmente fuori dalle ultime tre posizioni, mentre resta a debita distanza lo Spezia, offerto ora a 4,50.