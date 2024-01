Salernitana-Roma, la MOVIOLA LIVE: rigore per i giallorossi, dubbi sull'ammonizione di Pellegrini

Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Salernitana-Roma.



SALERNITANA – ROMA Lunedì 29/01 h. 20.45



Arbitro: Di Bello

Assistenti: Del Giudici - Rossi M.

Quarto ufficiale: Dionisi

VAR: Paterna

AVAR: Doveri



48' - Netto fallo di mano di Maggiore in piena area. Proteste per una precedente trattenuta di Mancini, ma il check del VAR conferma la decisione di campo



45' + 3 - Succede di tutto nel finale del recupero. Prima Pierozzi si lamenta per un fallo di mano di Kristensen nell'area giallorossa, poi l'intera squadra campana ha protestato con Di Bello per il giallo a Pellegrini, chiedendo l'espulsione del capitano giallorosso