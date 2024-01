Salernitana-Roma LIVE dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Lukaku/Dybala dal 1' contro Candreva

Termina la 22ª giornata di Serie A con Salernitana-Roma. I campani sono alla disperata ricerca di un successo che possa aumentare le chances di salvezza e che possa mettere pressione alle rivali. I giallorossi, invece, alla seconda in panchina di De Rossi, vogliono confermare la buona prova dell’Olimpico contro il Verona, terminata con una vittoria per 2-1.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.. Allenatore: F. Inzaghi



ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Liorente, Kristensen; Pellegrini, Cristante, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi