Ultimo posto in classifica, nove punti dalla zona salvezza, ma due gare ancora da recuperare che lasciano una minima speranza di rimonta alla Salernitana di David Nicola. I campani, però, non possono più sbagliare a partire dalla gara casalinga contro il Torino, squadra in calo di forma ma comunque favorita per gli esperti in quota a 1,92 contro il 4,04 di Ribery e compagni. Si gioca invece a 3,59 il segno «X». Da quando è arrivato Nicola alla guida della Salernitana il Goal all’Arechi è diventata una costante, avanti per i bookie anche sabato sera a 1,82 contro l’1,97 del No Goal. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è lo 0-1 proposto a 6,80 seguito dall’1-1 a 7. Vale invece 13,75 volta la posta un successo interno per 2-1. Vuole lasciare il Torino a suon di gol Andrea Belotti, offerto a 2,75 come marcatore del match mentre salgono a quota 4 i due ex della sfida Simone Verdi e Federico Bonazzoli.