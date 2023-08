In attesa della sfida di stasera tra Cagliari ed Inter, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30 Salernitana-Udinese. Il primo impegno casalingo per Candreva e compagni rappresenta l'opportunità di confermare le buone sensazioni destate dall'esordio all'Olimpico contro la Roma, in cui gli uomini di Paulo Sousa hanno strappato un prezioso 2-2 grazie proprio alla doppietta dell'ex giocatore di Lazio ed Inter.







Stato d'animo completamente opposto in casa friulana, dove Sottil e i suoi sono chiamati alla riscossa dopo il debutto con sconfitta per 3-0 in casa contro la Juventus. Archiviata la delicata telenovela di mercato legata a Samardzic, l'Udinese riparte senza Beto (passato all'Everton) e si affida in avanti alla nuova coppia formata da Lucca e Thauvin.