In un momento incredibilmente negativo per i conti economici di tutte le società sportive d'Italia e del mondo e in particolare per le più importanti società di calcio del nostro campionato,Conte, poi dimissionario. Nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri il Ministroha infatti completato unaLa prima e più celebrata è ovviamente ilche ha salvato l'Italia dall'esclusione dalle Olimpiadi, la seconda, passato forse in sordina, è invece il cosiddettosul "rientro dei cervelli" dall'estero anche per il mondo dello sport. Sostanzialmente questa circolare annullava tutti i bonus fiscali (irpef agevolata al 50% sul lordo per gli stipendi dei giocatori a patto che mantengano la residenza fiscale in Italia per due anni, ndr.) di cui però le società (calcistiche e non) avevano usufruito fino a quel momento.e rimette di fatto in vigore il Decreto Crescita e le sue agevolazioni anche per il mondo dello sport.Vale ad esempio per il Milan con, per la Juventus con, per l'Inter con, ma anche per la Roma cono per la Fiorentina cone via dicendo per tutti quei giocatori arrivati in Serie A dall'estero e con un contratto di durata di non meno di 2 anni.La norma però potrà avere a partire da ieri effetti immediati anche su questo e sulle prossime sessioni di mercato. Gli acquisti a titolo definitivo dall'estero potranno nuovamente godere di questi benefici, ma anche per scambi all'interno del nostro sistema dovranno essere prese in considerazione le agevolazioni maturate finora.poiché sebbene lo stipendio netto dei due giocatori formalmente è molto simile, con gli effetti del Decreto Crescita il danese costa all'Inter al lordo molto meno rispetto a quanto non sta costando il bosniaco alla Roma.