Dopo lo 0-0 con il Milan, il Napoli potrebbe aver detto definitivamente addio allo scudetto. Bisogna consolidare il secondo posto ma al San Paolo arriva una delle squadre più in forma del momento, la Sampdoria, sesta in classifica e con Quagliarella che non si ferma più. Le quote favoriscono comunque la squadra di Ancelotti, a 1,36, all’andata i blucerchiati si imposero 3- 0 ma al San Paolo sarà tutta un’altra storia, la vittoria ospite è infatti a 9,00, il pareggio vale 4,80. L’attaccante più in forma del Napoli è Milik, miglior marcatore con 11 reti, proprio lui se la vedrà con l’ex Quagliarella: chi segnerà di più nel match? Nella scommessa 1X2 marcatori è avanti di un soffio il polacco, a 3,00 contro il 3,75 del doriano. Lo stesso numero di reti è un’opzione a 2,00.