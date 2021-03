Sarà l’ennesimo derby all’insegna dell’equilibrio, ma la Sampdoria parte leggermente davanti al Genoa. I betting analysti, infatti, puntano sui blucerchiati, in quota a 2,60, nonostante la vittoria contro i rivali manchi da dicembre 2019. Da allora un pareggio e due vittorie per il Genoa che è offerto invece a 3,00. Poco più alto il pareggio che invece è dato a 3,10.

All’andata fu 3-1 per il Genoa. Oggi, invece, almeno sulla carta potrebbe essere una partita più bloccata e con meno reti: l’Under 2.5 si gioca a 1,74 mentre l’Over è una possibilità più remota che vale 2,05 volte la posta giocata. Simile la quota del Goal che si assesta sull’1,76, rispetto al No Goal dato a 2,02. Il risultato più probabile secondo i betting analyst è l’1-1 - a 5,80 - che si è presentato per ben due volte negli ultimi 3 anni. Fabio Quagliarella punta al suo quarto gol nella stracittadina genovese: soltanto Adriano Bassetto (5), Giuseppe Baldini, Roberto Mancini e Diego Milito (4 a testa) hanno fatto meglio. L’attaccante della Sampdoria che sblocca la contesa è a 5,30, seguito da Mattia Destro a 6,25.