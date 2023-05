Ultimo appuntamento della 35ª giornata di Serie A, il monday night è allo Stadio Luigi Ferraris che alle 20.45 diventa teatro della sfida tra Sampdoria ed Empoli. I blucerchiati di Stankovic sono già aritmeticamente retrocessi e cercano una vittoria per l'orgoglio davanti ai propri tifosi, vittoria che manca da otto turni. I toscani di Zanetti, invece, arrivano da due successi consecutivi e cercano il terzo che permetterebbe di conquistare aritmeticamente la salvezza, portandosi a +12 su Spezia e Verona a tre giornate dal termine del campionato.



STATISTICHE - Nessun pareggio nelle ultime cinque sfide di Serie A tra Sampdoria ed Empoli, tre successi dei liguri contro due dei toscani: tra questi l'1-0 dell'andata, gli azzurri potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i blucerchiati nel massimo campionato italiano per la prima volta dal 2006/07. La Samp ha vinto nove dei 13 precedenti casalinghi contro l'Empoli in Serie A (due pareggi, due sconfitte), ma solo uno di questi è arrivato nelle ultime quattro sfide al Ferraris: 2-0 il 19 febbraio 2022, doppietta di Fabio Quagliarella.



