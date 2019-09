Dopo la Juve, tocca all'Inter scendere in campo. 5 vittorie su 5 per la squadra di Antonio Conte, percorso netto con 10 gol realizzati (due a partita) e uno solo subito, nella trasferta di Cagliari vinta per 2-1. Dall'altra parte, invece, una squadra, la Sampdoria, che ha trovato lo scorso weekend i primi tre punti stagionali, sconfiggendo il Torino. Poi, per gli uomini di Di Francesco, solo sconfitte. Alle 18, a Marassi, sono pronte a darsi battaglia.



I SINGOLI - Federico Bonazzoli è uno degli ex della gara: cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha trovato il suo primo gol stagionale nel ko contro la Fiorentina. Nell'Inter, invece, l'uomo in più fino a questo momento è Stefano Sensi: due gol, entrambi segnati nel primo tempo, e due assist stagionali per l'ex Sassuolo. Romelu Lukaku, infine, può diventare il primo giocatore a segnare in tutte le sue prime tre trasferte di Sere con l'Inter nell'era dei tre punti.