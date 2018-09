La vittoria in rimonta con il Tottenham in Champions League, nei minuti di recupero, potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione dell’Inter, fin qui non proprio brillante. Gli uomini di Spalletti vanno a Genova, in casa della Sampdoria, dove vincere non è mai una passeggiata: i blucerchiati, nelle ultime tre, hanno segnato 9 reti subendone solo una e, nelle ultime 12 gare interne, hanno perso solo due volte. Una di queste proprio contro l'Inter che lo scorso marzo ha battuto i liguri con un sonoro 5-0. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, il copione si ripeterà, la vittoria dei nerazzurri è infatti a 1.90 mentre per i tre punti dei blucerchiati si sale a 4.00. Il segno X è a 3.65. In linea con il pronostico gli scommettitori, 8 su 10 hanno puntato sulla vittoria interista. Icardi ha esordito in Champions League segnando subito, mentre in campionato è ancora e a digiuno. Dall’altra parte troverà l’attuale capocannoniere del campionato, Defrel, protagonista di un avvio di stagione strepitoso, con 4 reti in altrettante giornate. I due si affrontano nella sfida del gol, chi ne farà di più? Su Sisal Matchpoint è favorito l’interista, a 2.85, il doriano è a 4.50 mentre il pareggio tra i due vale 1.85.