L’ultima volta che si sono incontrate, sempre a Marassi, finì in goleada per l’Inter. Per i nerazzurri, dopo essere “risorti” in Champions League, ci sono i presupposti per strappare un’altra vittoria alla Sampdoria, nel match di domani sera, anticipo della quinta giornata di Serie A. Secondo i trader Microgame la squadra di Spalletti parte in vantaggio nelle previsioni: il segno «2» si assesta a 1,90, mentre si sale a 3,65 per il pareggio e a 4,00 per il successo della Samp. Entrambe le squadre hanno mantenuto una buona media gol nelle prime quattro di campionato: i blucerchiati hanno il miglior attacco assieme alla Juve e al Sassauolo, con 9 reti (una media di 2,25 a partita), l’Inter risponde con 5 gol fino a qui (1,25 a incontro). I numeri degli attacchi fanno ritenere ai bookmaker che ci sarà un buon quantitativo di reti: l’Over (almeno tre gol complessivi) è probabile a 1,75, ancora maggiori le possibilità dell’esito Goal (entrambe a segno) dato a 1,63. A favore di quest’ultima ipotesi rema anche la statistica dei risultati esatti: nelle 64 partite giocate e Marassi il finale più frequente è stato l’1-1, arrivato 8 volte e ritenuto punteggio più probabile a quota 6,75.