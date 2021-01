Prosegue il programma della prima giornata di ritorno della Serie A e dopo Bologna-Milan tocca alla. La squadra di Pirlo va a caccia del secondo successo consecutivo (sarebbero tre considerando il passaggio del turno in Coppa Italia) per scavalcare momentaneamente la Roma al terzo posto, blucerchiati di Ranieri invece reduci da due vittorie di fila su Udinese e Parma.- Il bilancio recente è tutto in favore della Juve, che ha vinto le ultime due partite di Serie A contro la Sampdoria senza subire reti. Nessun pareggio nelle ultime otto gare disputate al Ferraris (tre vittorie per i blucerchiati, cinque per i bianconeri, l'ultimo pareggio nel 2011). La squadra di Pirlo, però, è stata sconfitta nell'ultima trasferta contro l'Inter e, qualora perdesse contro la Samp senza segnare, perderebbe per due gare esterne di fila in A senza trovare la rete per la prima volta da maggio 2019 e anche in quella occasione la seconda partita fu in casa della Samp.Fischio d'inizio ore 18, su Calciomercato.com la diretta di: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Keita Balde, Quagliarella.: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo.​