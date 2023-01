Ilfa visita allanella 17esima giornata di Serie A. A Marassi è quasi un testacoda, ma gli umori sono inversi: gli azzurri sono incappati nella prima sconfitta in campionato in casa dell'Inter, mentre i blucerchiati hanno trovato un'importante vittoria in casa del Sassuolo nella prima giornata del 2023., in attesa della gara di stasera tra Milan e Roma, deve tenere a distanza la Juventus che continua a vincere senza subire reti. La scelta a centrocampo ricade sual posto di Zielinski,è regolarmente al suo posto comedopo gli acciacchi post Inter.conferma a parte la squalifica di Amione gli uomini che hanno vinto a Reggio Emilia.Ilha segnato 47 gol nelle ultime 18 gare contro la Sampdoria nel massimo campionato, una media di 2.6 a incontro; laha perso sei delle ultime sette partite casalinghe contro il Napoli in Serie A.Laha perso le ultime cinque partite casalinghe di Serie A; i blucerchiati non hanno mai incassato sei ko interni di fila nella massima competizione.Questo è il primo incrocio da allenatori tra: nel loro primo confronto con il serbo giocatore e il tecnico toscano alla guida della Sampdoria, la Lazio di Stankovic vinse 5-2 e lui segnò anche una delle cinque reti (13/12/1998).: Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.