Dopo Parma-Torino e Juventus-Milan, in campo i blucerchiati di Giampaolo contro i giallorossi di Ranieri.: la Samp è a 45, la Roma a 48. Nell’ultima sfida i blucerchiati hanno perso 2-1 sul campo del Torino mentre la formazione giallorossa ha pareggiato in casa per 2-2 contro la Fiorentina.: il Milan dista 4 punti attualmente. Nella Sampdoria fuori per infortunio Ekdal, Barreto e Caprari; nei giallorossi mancano Perotti, Pastore, Florenzi e Santon.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:, l’ultima volta in cui i giallorossi hanno vinto entrambe le partite di un singolo campionato contro i blucerchiati risale al torneo 2013/14.(39, 29 dei quali ottenuti in gare casalinghe). La Roma ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime otto sfide di Serie A contro la Sampdoria dopo aver mantenuto la porta inviolata in tutte le tre precedenti contro i blucerchiati.: bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte per i blucerchiati nel parziale. La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime nove partite casalinghe di campionato (6V, 3P), ottenendo cinque clean sheet nel periodo. In quattro partite con Claudio Ranieri la Roma ha mantenuto la media di un punto per gara in questo campionato: con Eusebio Di Francesco la media era 1.69. La Roma ha perso le ultime due trasferte di campionato, non infila tre sconfitte consecutive fuori casa in Serie A da gennaio 2013.- Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murro; Jankto, Praet, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.- Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Schick.sarà trasmessa alle 20,30 in