Entrambe sono ancora in corsa per un piazzamento di prestigio - tra Europa League e Champions - e a entrambe servono tre punti per continuare a crederci. Sampdoria e Roma si troveranno in una sfida cruciale domani pomeriggio, al Ferraris, una delle più equilibrate dell'intero turno di Serie A. A spuntarla di un soffio, nelle previsioni dei betting analyst, sono i giallorossi: sul tabellone 888sport.it la vittoria della Roma (che in casa della Samp non vince dal 2013) sarebbe una boccata d'ossigeno a 2,50, il colpo blucerchiato pagherebbe 2,90, mentre il pareggio è a 3,40. Altrettanto indecisi gli scommettitori, che però, a differenza dei quotisti, si sbilanciano leggermente a favore di Giampaolo e i suoi: il 37% delle giocate è andato sull'«1», il «2» insegue a 35%, con il segno «X» al 28%. Blucerchiati e giallorossi hanno due delle medie gol per partita, tra fatti e subiti, più alte di tutto il campionato (più di tre per match): il tabellone, dunque, mette in primo piano l'Over, a 1,72, così come il Goal a 1,53. Sul tabellone del risultato esatto è invece testa a testa tra il 2-1 (9,50) e l'1-2 (a 9,00).