Dopo le vittorie di Udinese, Inter e Fiorentina, lo Show della Lazio, lo stop per 0-0 dell’Atalanta e la clamorosa sconfitta casalinga della Juve contro il neopromosso Empoli, oggi tocca a Genoa-Napoli, Sassuolo-Sampdoria, Milan-Cagliari e Salernitana-Roma chiudere la seconda giornata di Serie A. Da domani i giocatori saranno liberi di partire con le rispettive nazionali e il campionato riprenderà fra due settimane. Di seguito probabili formazioni e dove vederle in tv.



GENOA-NAPOLI (ore 18.30 su Dazn)



Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Kallon. All.: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. All.: Spalletti.



SASSUOLO SAMPDORIA (ore 18.30 su Dazn, Sky Sport e Now tv)



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Tolijan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo. All.: Dionisi.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candela, Damsgaard, Verre; Quagliarella. All.: D’Aversa.



MILAN-CAGLIARI (ore 20.45 su Dazn)



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Semplici.



SALERNITANA-ROMA (ore 20.45 su Dazn)



Salernitana (3-5-1-1): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Ruggeri; Obi; Bonazzoli. All.: Castori.

Roma (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All.: Mourinho.