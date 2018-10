Si chiude la settima giornata di Serie A con la sfida di Marassi tra Sampdoria e Spal. La squadra di Giampaolo cerca una vittoria che manca da metà settembre, dal 5-0 di Frosinone, (nelle tre successive partite sono arrivati due pareggi e una sconfitta), di fronte una Spal che vuole ritrovare punti e uscire da un momento negativo, con due ko contro Fiorentina e Sassuolo. ​Sono 56 anni che la Spal non vince in casa della Sampdoria. Serie aperta di otto risultati utili consecutivi per i blucerchiati contro i ferraresi fatta di sei vittorie e due pareggi.