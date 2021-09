Maurizio Sarri e Josè Mourinho si giocano il loro primo derby romano perfettamente alla pari. Questo il pronostico degli analisti, che per la stracittadina di domenica assegnano alle due squadre identiche possibilità di vittoria, con l'«1» biancoceleste e il «2» giallorosso dati a 2,60. Il segno «X», proposto a 3,40, non si manifesta dal 26 gennaio 2020 quando la gara finì 1-1, lo score più probabile anche questa volta, a 6,20. Anche i precedenti sono in bilico, con due pareggi e una vittoria a testa negli ultimi 4 derby. Un dato che sembra prevalere sulla stretta attualità, che vede la Lazio inseguire una vittoria che manca da quasi un mese, mentre la Roma è fresca reduce dal successo sull’Udinese, anche se deve rinunciare al suo uomo più in forma, lo squalificato Pellegrini. Punti pesanti in palio anche a San Siro, domani sera tra Inter e Atalanta. Le quote tendono al segno «1», dato a 1,94. La Dea cerca di infrangere il tabù del Meazza: l'ultimo successo in casa dell'Inter è datato 2014, un 1-2 firmato da una doppietta di Bonaventura. Il bis, a sette anni di distanza, vale 3,65, mentre il pari si gioca a 3,75. Gli uomini decisivi per l’Inter rispondono ai nomi di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, a segno a 2,40, mentre l'Atalanta punta forte su Duvan Zapata, offerto a 2,75. Il Milan è impegnato tra le mura nemiche dello Spezia, dove si presenta largamente favorito, a 1,48. Dopo aver sfiorato il colpaccio contro la Juventus, gli uomini di Thiago Motta ci riprovano ma il successo casalingo paga 6 volte la posta giocata. A 4,60 invece la quota del pareggio che rallenterebbe i rossoneri. Pioli punta al ritorno in campo di Olivier Giroud: un suo gol che sblocca l'incontro è dato a 4,50. Occhi puntati anche su Ante Rebic, in rete a 2,40. Il Napoli capolista è offerto a quota rasoterra, 1,25, contro il Cagliari di Mazzarri. L’impresa dell’ex tecnico partenopeo paga addirittura 11 volte la posta, meno lunare un pareggio, a 6,20. Gli uomini di Spalletti continuano a vincere e convincere a suon di gol: per questo l’Over è dato appena a 1,48. La Juventus non può permettersi passi falsi e, domenica all'ora di pranzo, vede solo i tre punti contro la Sampdoria, dati a 1,34. Quagliarella e compagni cercano una sorpresa piuttosto complicata, proposta a 8,00 su Stanleybet.it. Ai blucerchiati piacerebbe anche un pareggio, a 5,40.