Accantonata la parentesi azzurra, torna in campo la serie A, in un turno segnato dal big match tra il Napoli e il Milan capolista, in programma domenica sera al San Paolo. Le quote Svedono favoriti gli azzurri, il cui successo è offerto a 2,30, mentre la vittoria del Milan renderebbe 2,95 volte la posta. Il Napoli finora non ha mai pareggiato, la prima «X» in campionato vale 3,50. Lunga l'imbattibilità dei partenopei contro il Milan: l'ultimo ko risale al 14 dicembre 2014 quando i rossoneri si imposero per 2-0 a San Siro (grazie ai gol di Menez e Bonaventura). Le successive 11 sfide in Serie A sono terminate con 6 vittorie del Napoli e 5 pareggi. Uno 0-2 per il Milan, a sei anni di distanza, si gioca a 18, mentre il 2-0 a favore del Napoli è a 14. Lorenzo Insigne, che con la maglia del Napoli ha già segnato 6 reti al Milan in Serie A, al pari di Maradona, può agganciare Luis Vinicio e Antonio Vojak (entrambi a sette reti), in testa a questa speciale classifica. Tale eventualità è fissata in lavagna a 3,00.Occhi puntati anche alla sfida tra. Gli emiliani si trovano imbattuti in seconda posizione con un cammino di 4 vittorie e 3 sconfitte. In caso di pareggio o sconfitta del Milan, il successo al Bentegodi porterebbe la squadra di Roberto De Zerbi al primo posto. I tre punti in casa dei veneti sono offerti a 2,17, il pareggio e la sconfitta sono rispettivamente a 3,65 e 3,05.Domani,. L'ultima gara tra le due squadre, nel luglio scorso, ha visto i rossoblù vincere alla Sardegna Arena, un risultato difficilmente ripetibile, viste le quote Stanleybet.it che offrono il successo casalingo ad appena 1,34, contro il 7,80 della sconfitta e il 5,40 del pareggio. Fari puntati su Cristiano Ronaldo, a segno sei volte in quattro partite di campionato. Il gol del portoghese è a 1,40, una tripletta vale 5,50. Sulle ali dell'entusiasmo per una classifica ottima nelle prime sette giornate,che al contrario non ha iniziato al meglio la nuova stagione. Pronostico nettamente orientato all'«1», dato a 1,50, con il pari a 4,70 e il successo del Parma a 5,60. Favoritissimaquartultimo in classifica. Segno «1» a 1,35, alto il pareggio, a 5,40, mentre i tre punti dei granata valgono 7,40. Sarà anche la sfida tra Lukaku e Belotti: un loro gol è, rispettivamente, a 1,65 e 3,25