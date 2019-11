Tre gol e tre punti per il Sassuolo, che batte il Bologna nell'anticipo che apre la dodicesima giornata di campionato nella Serie A italiana. La partita si apre e si chiude sotto il segno di Ciccio Caputo, autore della doppietta decisiva. In mezzo ci sono i gol di Boga e Orsolini, convocato in Nazionale dal ct Mancini così come Berardi. Grazie a questo successo, nonostante la gara giocata in meno, il Sassuolo supera il Bologna anche in classifica. I difensori rossoblù Danilo e Bani saranno squalificati nella prossima giornata in casa contro il Parma dopo la sosta.