La Serie A non si ferma, per ora: in attesa del Consiglio straordinario di Lega in programma domani, che potrebbe stoppare il campionato fino al 3 aprile, oggi alle 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida il Brescia di Diego Lopez, nella gara che completerà il quadro della 26esima giornata di Serie A. I neroverdi sono a caccia di un successo per lasciarsi definitivamente alla spalle il ko con il Parma dell’ultimo turno di campionato e mettersi al riparo da brutte sorprese in ottica salvezza, il Brescia invece vuole provare ad abbandonare l’ultimo posto in classifica rilanciandosi nella corsa per non retrocedere. Il Sassuolo arriva al match da 13esimo in classifica con 29 punti (in 24 gare), mentre il Brescia è ultimo con 16 punti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Sassuolo ha vinto la sua prima sfida di Serie A contro il Brescia, solo due volte ha vinto le prime due sfide contro una singola squadra nella competizione: contro una lombarda (Atalanta) e contro una neopromossa (Carpi). Il Sassuolo arriva dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Parma alla 24a giornata: i neroverdi non rimangono senza gol per due partite consecutive di Serie A al Mapei Stadium dal febbraio 2018. Il Sassuolo non vince una partita di Serie A in programma domenica alle 15 dal dicembre 2018: per i neroverdi da allora otto pareggi e tre sconfitte. Nessuna squadra di questa Serie A attende la vittoria da più partite del Brescia in campionato (10) - per i lombardi sette sconfitte e tre pareggi. Il Brescia subisce gol da 10 partite di campionato: non registra una striscia più lunga nel corso di una singola stagione di Serie A dal 1997/98 (13 in quel caso). Da situazioni di vantaggio il Brescia ha perso almeno cinque punti più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei: 27 totali, inclusi 18 nelle ultime nove partite giocate. Nessuna squadra ha subito più gol di testa del Brescia e del Sassuolo in questa Serie A (nove); quella neroverde è inoltre, al pari del Milan, la formazione che ha segnato meno con questo fondamentale nel campionato in corso (due). Diego López ha ottenuto un punto in tre partite sulla panchina del Brescia: l'ultimo allenatore delle Rondinelle a non vincere in alcuna delle sue prime quattro panchine di Serie A è stato Giovanni De Biasi nella stagione 2002/03. La prossima sarà la 250esima per Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni: l’attaccante neroverde è a una sola rete dalla doppia cifra di gol in questa Serie A, traguardo che non raggiunge dalla stagione 2014/15. Con i tre gol in questo campionato, Jhon Chancellor è il difensore del Brescia più prolifico in una singola stagione di Serie A da Marius Stankevicius e Pierre Wome (tre reti nel campionato 2004/05).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.



BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bjarnason, Bisoli, Dessena, Zmrhal; Ayè, Balotelli.​



