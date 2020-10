Dopo il ko dellacontro la, prosegue la terza giornata di. Alle 15 apre il sabato di calcio, in attesa di, la sfida tra. I neroverdi diarrivano dallo spettacolare 4-1 contro lo, con un Ciccioon fire, autore di un gol ma di tre annullati; i Pitagorici, invece, arrivano da due ko: prima il 4-1 contro il Genoa, poi il 2-0 casalingo contro il Milan. Chi punta l'Europa contro chi cerca la salvezza: sfida agli opposti al Mapei Stadium.Ilè imbattuto in casa contro squadre neopromosse nelle ultime due stagioni di Sere A; ilnon vince in Serie A (risalito quest'anno) da 5 partite, dove ha subito almeno 2 gol in ogni partita. E in trasferta il club calabrese non va meglio: ha perso 7 delle sue ultime 8 partite nel massimo campionato.Francescoha segnato tre gol contro le squadre neopromosse nelle partite casalinghe della scorsa stagione;, invece, nelle sue due stagioni in Serie A ha realizzato 10 gol complessivi, ma è ancora alla caccia del primo in questa stagione.