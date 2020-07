Sassuolo-Juventus (calcio d'inizio alle ore 21.45) è una gara valevole per la 33esima giornata del campionato italiano in Serie A. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con il Milan e dal pareggio con l'Atalanta, vogliono tornare all'appuntamento con i tre punti per consolidare il primo posto in classifica.



QUI JUVE - Senza lo squalificato Cuadrado, Sarri rilancia Chiellini titolare al posto di Bonucci, in panchina con Dybala. Bernardeschi completa il tridente d'attacco con Higuain e Cristiano Ronaldo, sbarcato a Torino il 15 luglio di due anni fa.



QUI SASSUOLO - De Zerbi perde Rogerio per infortunio e rilancia l'altro ex di turno Peluso. Per il resto confermata la formazione-tipo col trio Berardi-Djuricic-Boga dietro a Ciccio Caputo, in mezzo al campo capitan Magnanelli al fianco dell'ex milanista Locatelli, seguito anche dalla Juve in chiave mercato. Arbitra Valeri, con Chiffi al Var.



FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO