Il Sassuolo ospita la Lazio al Mapei Stadium nella gara valida per la 18ª giornata del campionato. Dopo la sconfitta di Lecce e il pari in casa contro l'Empoli, Sarri insegue il primo successo del nuovo anno per non perdere punti dalle concorrenti in ottica Champions. Solo un punto nelle ultime cinque gare (1-1 interno contro la Roma) è quanto raccolto dai neroverdi di Dionisi, ora pericolosamente vicino alle zone calde della classifica. Calcio d’inizio alle 12:30.