Entrambe cercano i primi punti della stagione dopo la sconfitta all'esordio, ma il fattore campo premia il Sassuolo per l'anticipo di Serie A in programma domani contro il Lecce. Al Mapei Stadium la squadra di Dionisi parte nettamente favorita secondo i bookmaker, con l'«1» in quota a 1,78 e scelto in oltre il 50% delle giocate. Dalla parte della neopromossa c'è invece la buona prova offerta contro l'Inter, nonostante il ko finale: Baroni sarà comunque chiamato all'impresa, visto il 4,25 offerto per il «2» (scelto nel 22% dei casi) e il 3,95 del pareggio. L'ultimo incrocio diretto, a luglio 2020, si chiuse con il 4-2 per i neroverdi, un punteggio stavolta a 41 volte la posta, anche se il risultato esatto favorito è il 2-1 a 9,00. Gli analisti si aspettano in ogni caso una partita da almeno tre reti complessive, con l'Over 2,5 a 1,60, mentre la possibilità che entrambe le squadre segnino vale 1,55. Senza il partente Raspadori, in attacco il Sassuolo punta su Berardi (che colpì anche nel 2020), il cui gol vale 2,50. Dietro di lui Pinamonti (3,00) e Ceide (3,25), mentre tra i giallorossi il più pericoloso è Ceesay, in gol contro l'Inter e ora a 3,25, seguito da Strefezza a 4,00 e Di Francesco a 4,50.