Secondo appuntamento della 30esima giornata di Serie A, un match chiave per la corsa salvezza: alle 19.30 il Sassuolo ospita il Lecce, terzultimo a quota 25 punti. I neroverdi di De Zerbi sono in un buon periodo, reduci da quattro risultati utili consecutivi (due pareggi con Inter e Verona, due vittorie con Brescia e Fiorentina), i giallorossi di Liverani invece cercano riscatto dopo cinque sconfitte consecutive.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Seconda sfida assoluta in Serie A tra le due squadre, all'andata fu 2-2, ma l'Emilia-Romagna porta bene al Lecce che ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di campionato (un pareggio e una sconfitta, la più recente con il Parma a gennaio). Il Sassuolo però fa bene contro le neopromosse: imbattuta nelle ultime sette (tre vittorie, quattro pareggi), è la sua miglior serie di imbattibilità.



Fischio d'inizio ore 19.30, su Calciomercato.com la diretta di Sassuolo-Lecce.



Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traore, Boga; Caputo.



Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Fariias, Shakhov; Babacar.