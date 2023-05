Non hanno tanto da chiedere al finale di campionato, Sassuolo e Monza. Due tra le squadre sorpresa, in momenti diversi di questa Serie A, si affrontano stasera nell’anticipo della 36ª giornata. Calcio d’inizio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 20:45.



PRECEDENTI - Il Sassuolo è imbattuto nei due precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Monza: vittoria per 3-1 il 15 agosto 2010 in Coppa Italia e pareggio per 1-1 nella gara d’andata di questo campionato. Nel girone di ritorno di questo campionato Monza e Sassuolo hanno guadagnato gli stessi punti (27 in 16 giornate), solo Napoli (33), Juventus (31), Inter (29) e Lazio (28) hanno fatto meglio. I brianzoli hanno guadagnato 49 punti in questo campionato, negli ultimi 70 anni solo due squadre hanno ottenuto almeno 50 punti nella loro prima stagione assoluta in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre): il Chievo nel 2001/02 (54) e il Parma nel 1990/91 (51). Non è un gran periodo invece per i neroverdi che hanno vinto solo due delle ultime otto partite di Serie A.