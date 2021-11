Il Napoli si prepara per la trasferta contro il Sassuolo. Certo, senza Osimhen, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ma con un Dries Mertens in più. Il belga, miglior goleador di tutti i tempi con la maglia del Napoli a quota 139 reti, sta ritrovando il campo e i gol. Una sua rete contro i neroverdi, secondo gli analisti, vale 2,25. Mentre una sua doppietta, come accaduto nel poker contro la Lazio, paga 7 volte la posta. In rialzo anche le quotazioni di Zielinski, anche lui a rete - la prima delle quattro - contro i biancocelesti. La presenza del polacco sul tabellino è quotata a 4, mentre la sua quota come primo marcatore vale 9,50. Il gol del capitano azzurro, Lorenzo Insigne, viene invece dato a 2,50. Napoli comunque sempre in gol negli 8 precedenti in casa del Sassuolo: il gol dei partenopei è infatti dato ad appena 1,07.