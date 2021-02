Dopo la vittoria dell'Inter di ieri sera a Firenze e il momentaneo primo posto in classifica, la 21a giornata di Serie A continua oggi con altre quattro partite: alle 18 c'è il big match di questo turno tra Juventus e Roma, ma prima della sfida dell'Allianz Stadium ci sono altre due gare in programma alle 15: Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia.



COME STANNO - La squadra di De Zerbi sta vivendo un periodo di crisi nera con tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite: l'ultima vittoria è del giorno dell'Epifania, 2-1 contro il Genoa. I nervoverdi hanno perso terreno nella corsa europea e ora sono a -6 dal sesto posto, ultimo utile per andare in Europa League. "Le voci societarie non ci toccano" ha detto Italiano nella conferenza di ieri, ma dall'altra parte lo Spezia non sta tanto meglio del Sassuolo: tre ko nelle ultime tre partite, compreso quello in Coppa Italia contro il Napoli, e +3 dalla zona retrocessione. La squadra di Italiano non vince da tre turni di campionato, l'ultimo successo è arrivato contro la Sampdoria.



LE SCELTE - Oltre a Bourabia e Romagna, l'unico indisponibile di De Zerbi è Maxime Lopez squalificato. Berardi va in panchina dopo le parole di De Zerbi ieri in conferenza (QUI). C'è Caputo, preferito Muldur a Toljan. Nello Spezia ancora out Nzola, Italiano sceglie l'attacco 'leggero' con Verde, Agudelo e Gyasi. Novità a centrocampo, dove con Ricci e Maggiore c'è Leo Sena al debutto da titolare in campionato (finora solo 14' contro il Benevento e tre partite in Coppa Italia).



INCROCIO DI MERCATO - Sassuolo-Spezia è anche un incrocio di mercato tra... allenatori. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti la società neroverde starebbe pensando a Italiano in caso di separazione con De Zerbi a fine stagione (I DETTAGLI).



Le formazioni ufficiali:



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo​. A disp.: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Raspadori, Chiriches, Toljan, Berardi, Haraslin, Oddei, Kyriakopoulos, Defrel. All.: De Zerbi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All.: Italiano.