Il blitz al San Paolo, la quarta vittoria in sei giornate di campionato, consacra il Sassuolo a grande sorpresa di inizio stagione. La partenza fortissima di De Zerbi e i suoi ha avuto ripercussioni evidenti anche tra i betting analyst, "costretti" a rivedere completamente le valutazioni di inizio stagione. Il secondo posto del Sassuolo apre così scenari quasi impensabili a inizio stagione: per esempio, il piazzamento dei neroverdi tra le prime sei squadre di campionato, con conseguente accesso all’Europa League, un’ipotesi offerta oggi a 2,75 sul tabellone contro il 12,00 della prima giornata. Lecito anche sognare in grande: il cammino verso la top 4 è lunghissimo e tutto in salita, tuttavia anche sul fronte Champions il balzo del Sassuolo è evidente, come evidenzia Agipronews, vista la quota crollata da 66,00 a 12,00 per una storica qualificazione. Una buona fetta dell’avvio sprint degli emiliani è merito del reparto avanzato e di Francesco "Ciccio" Caputo in particolare: l’attaccante non ha preso parte alla trasferta napoletana, tuttavia con 5 gol all’attivo si è guadagnato pure lui un taglio netto nelle scommesse sul capocannoniere, dove la sua quota è passata da 50,00 a 12,00.