Ildi De Zerbi cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione dopo tre sconfitte consecutive. Inizio di stagione positivo, invece, per ildi Mazzarri che arriva dai successi contro Roma e Bologna e dalla conquista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Genoa ai calci di rigore. Prima giornata del girone di ritorno di Serie A, dunque, che vede affrontarsi due squadre che vivono momenti opposti di forma con i neroverdi che puntano alla vittoria nel proprio stadio. Mazzarri e i suoi, invece, vorranno vincere ancora per continuare a inseguire il treno che porta in Europa.: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.: Sirigu; Djidji, NKoulou, Izzo; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ola Aina; Verdi, Belotti.